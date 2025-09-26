Acesse sua conta
Celso Sabino entrega carta de demissão do Ministério do Turismo

Ministro diz que continua na pasta somente até quinta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:23

Celso Sabino
Celso Sabino Crédito: Divulgação

O ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou nesta sexta-feira (26) sua saída do governo federal, oficializando a entrega da carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão atende à determinação do União Brasil, partido ao qual é filiado, que obrigou seus quadros a deixarem cargos na gestão petista em até 24 horas.

Apesar do pedido, Sabino permanecerá no posto até a próxima quinta-feira (2). Ele relatou que o próprio Lula pediu para que seguisse no cargo até acompanhá-lo em Belém, em um evento de entrega de obras preparatórias para a COP30.

"Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel, entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido", declarou Sabino.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente assinou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", acrescentou.

O ministro já havia sinalizado sua saída na semana anterior, quando a legenda definiu, em resolução aprovada em 18 de setembro, que seus filiados deveriam entregar os cargos ocupados no governo. O texto, aprovado pela executiva nacional, prevê inclusive punições disciplinares para quem descumprir a medida, como a expulsão.

Desde que o União Brasil acelerou o processo de desembarque do governo, Sabino manifestava desejo de permanecer no cargo ao menos até novembro, quando Belém sediará a COP30, mas acabou decidindo pela demissão.

Celso Sabino, eleito deputado federal pelo Pará, deve reassumir o mandato na Câmara após dois anos à frente do Turismo. 

