POLÍTICA

Celso Sabino entrega carta de demissão do Ministério do Turismo

Ministro diz que continua na pasta somente até quinta

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:23

Celso Sabino Crédito: Divulgação

O ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou nesta sexta-feira (26) sua saída do governo federal, oficializando a entrega da carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão atende à determinação do União Brasil, partido ao qual é filiado, que obrigou seus quadros a deixarem cargos na gestão petista em até 24 horas.

Apesar do pedido, Sabino permanecerá no posto até a próxima quinta-feira (2). Ele relatou que o próprio Lula pediu para que seguisse no cargo até acompanhá-lo em Belém, em um evento de entrega de obras preparatórias para a COP30.

"Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel, entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido", declarou Sabino.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente assinou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", acrescentou.

O ministro já havia sinalizado sua saída na semana anterior, quando a legenda definiu, em resolução aprovada em 18 de setembro, que seus filiados deveriam entregar os cargos ocupados no governo. O texto, aprovado pela executiva nacional, prevê inclusive punições disciplinares para quem descumprir a medida, como a expulsão.

Desde que o União Brasil acelerou o processo de desembarque do governo, Sabino manifestava desejo de permanecer no cargo ao menos até novembro, quando Belém sediará a COP30, mas acabou decidindo pela demissão.