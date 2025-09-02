Acesse sua conta
União Brasil e PP anunciam entrega dos cargos do governo Lula

O comunicado, que foi divulgado nas redes sociais, foi feito pelos presidentes das legendas

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:42

Coletiva de imprensa para anunciar a entrega dos cargos
Coletiva de imprensa para anunciar a entrega dos cargos Crédito: Laycer Tomaz/Divulgação

O União Brasil e o PP anunciaram, na tarde desta terça-feira (2), que seus filiados devem entregar os cargos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O comunicado, que foi divulgado nas redes sociais, foi feito também pelos presidentes das legendas, Antonio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente, em coletiva de imprensa. 

“Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”, informaram os partidos, em uma publicação nas redes sociais.

Com a decisão dos partidos, os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), deputados federais licenciados pelo PP e pelo União Brasil, de modo respectivo, deverão deixar os cargos. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, eles terão um prazo para deixar o governo - a ideia é que isso ocorra até o fim deste mês.

Antonio Rueda e Ciro Nogueira reuniram-se na manhã desta terça com os aliados para tratar do tema. A decisão dos partidos de entregar os cargos ocorreu uma semana após o presidente Lula cobrar posicionamentos dos ministros das siglas e criticar Rueda.

Lula disse que não tinha a pretensão de ser amigo de Rueda. Declarou que não gosta do dirigente partidário e que a recíproca também é verdadeira. O petista também atacou Ciro Nogueira, que é senador da República, ao dizer que o progressista não tem votos para se reeleger.

As declarações de Lula levaram o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, a pautar a entrega dos cargos em reunião da executiva nacional da sigla. O União Brasil e o PP vão formar a federação União Progressista. A aliança depende agora apenas do aval da Justiça.

