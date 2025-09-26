ENTENDA

Pai que matou professor para vingar filho pode ter pena reduzida ou ser absolvido?

Segundo professor da Faculdade de Direito da Ufba, crimes motivados por vingança devem ser analisados caso a caso

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 12:45

Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Quando a vingança pesa contra o réu e quando pode atenuar sua pena? O professor Lucas Antônio de Lacerda foi executado com oito tiros por um homem de 45 anos no último dia 15. A principal linha de investigação indica que a execução teria sido uma vingança pelo filho do suspeito, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo o professor em 2024. O caso aconteceu em frente a uma padaria em São José, na Grande Florianópolis.

De acordo com César Faria, advogado criminalista e professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), crimes motivados por vingança precisam ser analisados caso a caso. “Por si só, [a vingança] não qualifica o crime de homicídio e pode se tornar um atenuante ou agravante a depender das circunstâncias do crime”, explica.

Professor foi morto a tiros 1 de 7

No caso da execução de Lucas Antônio, o especialista em direito enxerga na vingança um agravante que pode aumentar a pena. Apesar de ser réu em um processo pela morte do filho do principal suspeito da execução, Lucas Antônio havia sido denunciado por homicídio culposo. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o processo foi aberto em 15 de julho deste ano e tramitava na Vara Criminal do Foro do Continente, na comarca da Capital.

Para César Faria, o fato do crime ter sido uma execução, muito possivelmente sem direito de defesa da vítima, configura o homicídio como duplamente qualificado. “Nesse caso, seria duplamente qualificado, com a vingança construindo motivo torpe e também por ter utilizado de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”, explica o especialista. Caso o suspeito seja condenado, a pena varia de 12 a 30 anos de prisão.