Associação oferece mais de 60 mil bolsas de estudos para profissionais negros

Inscrições vão até 15 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 22:22

Imagem Ilustrativa Crédito: Fast-stock | Shutterstock

O Movimento pela Equidade Racial (Mover), por meio da iniciativa “Mover o seu Futuro”, serão oferecidas mais de 60 mil bolsas em diversos programas para todas as etapas da carreira. As inscrições ficarão abertas até o dia 15 de outubro. A campanha conta com o apoio institucional do Ministério da Igualdade Racial (MIR).

Para saber quais os melhores cursos para se inscrever, os participantes terão acesso a um teste rápido online, disponível no site. A partir de repostas sobre interesses pessoais e profissionais, a plataforma do Mover indicará os cursos para o perfil de cada participante. Também será possível realizar inscrição em mais de um curso de forma simultânea.

Saiba quais são as oportunidades

Afreektech: Voltado a jovens negros interessados em tecnologia e carreiras digitais, o programa Afreektech, realizado pelo Movimento Black Money com apoio do Mover, oferece trilhas em áreas como marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital. O objetivo é democratizar o acesso ao mercado de tecnologia e reconhecer trajetórias por meio de certificações e uma comunidade de apoio.

Lideranças do Futuro: Desenvolvido em parceria com o Instituto Four, é um programa online gratuito destinado a profissionais negros que almejam cargos de liderança. O objetivo é desenvolver competências de gestão de carreira, liderança de alta performance e protagonismo, por meio de masterclasses com líderes renomados, além de conteúdos de autoestudo com atividades práticas e certificação.

Anhanguera Cursos Livres: Com bolsas exclusivas para pessoas negras, o programa oferece cursos livres em áreas como negócios, tecnologia e marketing. O objetivo é promover inclusão acadêmica e profissional, oferecendo formação contínua para impulsionar trajetórias de carreira. A grade contempla cinco eixos: Tecnologia e Inovação; Liderança e Gestão de Pessoas; Comunicação e Marketing Digital; Gestão Empresarial; e Sustentabilidade e Inclusão. Todos os cursos possuem duração de 40 horas e dão direito a certificado.

Estácio Cursos Livres: Serão oferecidas bolsas para cursos livres e destinados exclusivamente a pessoas negras. A iniciativa busca expandir oportunidades de formação acadêmica e profissional em áreas estratégicas para o mercado de trabalho. Todos os cursos possuem duração de 40 horas e dão direito a certificado.

MOVER Mundo: Voltado a pessoas negras que desejam aprender idiomas para ampliar suas oportunidades profissionais, o programa oferece curso online gratuito em parceria com a EF. Com duração de seis meses, serão oferecidas trilhas personalizadas de aprendizagem em quatro idiomas (alemão, espanhol, francês e sueco) com foco no conteúdo geral, profissional e de negócios. Ao se inscrever, fica liberado o acesso ao curso dos quatro idiomas de uma única vez e o usuário poderá navegar pela plataforma online na formação que preferir, alternando entre eles.. Os cursos contam com certificado internacional.

MOVER Mais Negócios: Realizado em parceria com o Sebrae, a iniciativa é destinada a empreendedores negros (MEI, ME e EPP), que buscam fortalecer negócios já existentes e ampliar as oportunidades de integração com grandes empresas. O foco está em capacitação sobre temas relevantes. Ao todo, são 30 mil vagas disponíveis. Uma outra iniciativa importante, são as rodadas de negócios e networking dos empreendedores com empresas associadas ao Mover, ao longo do ano alguns participantes são contemplados com um convite para participar desta ação.

Plataforma PROA: um curso online desenvolvido pelo Instituto, que tem como objetivo preparar jovens entre 17 e 22 anos, vindos de escolas públicas, a se capacitarem para o mercado de trabalho; o curso foca no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e competências técnicas, além de oferecer apoio para a conquista do tão sonhado primeiro emprego.