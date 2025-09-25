Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais

Nesta quinta-feira (25) acontece a primeira eliminação do reality show

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:19

Cenário mostram quem pode ser eliminado nesta segunda-feira
Cenário mostram quem pode ser eliminado nesta segunda-feira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na noite desta quinta-feira (25), a partir das 22h30 (horário de Brasília), acontece um dos momentos mais tensos de “A Fazenda 17”: a primeira eliminação. Com alta expectativa, foram divulgadas diversas parciais com quem pode ser eliminado nessa roça composta por Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - 'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão

'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

Imagem - Davi Brito é detonado por participante de 'A Fazenda 17': 'O homem mais escroto do Brasil'

Davi Brito é detonado por participante de 'A Fazenda 17': 'O homem mais escroto do Brasil'

Alguns sites como Notícias da TV e jornais como O Globo, divulgaram dados que revelam um cenário indefinido, o que torna difícil saber, de fato, quem sai da primeira berlinda do reality show rural. Isso deve-se, sobretudo, pela falta de carisma de muitos participantes, segundo internautas.

Diferente de outras edições, esta edição iniciou com baixa audiência, mas os participantes prometem esquentar o clima, com barracos e intrigas que acontecem desde a estreia que aconteceu no dia 15 de setembro.

Confira os animais de "A Fazenda 17"

Búfalos - Depois de algumas temporadas, os búfalos estão de volta! Dois filhotes prometem agitar A Fazenda 17 por Edu Moraes/RECORD
Cavalo Apolo - Colorado se aposentou! O novo cavalo Apolo, todo branco e de olhos azuis, promete ser o confidente dos peões por Edu Moraes/RECORD
Ovelhas - Sempre famintas e adoráveis, as ovelhas já conquistaram o coração dos peões e retornam nesta temporada. por Edu Moraes/RECORD
Mini cabras - Pequenas, carinhosas e cheias de energia, as mini cabras trazem fofura e diversão à sede por Edu Moraes/RECORD
Vacas - As vacas e bezerrinhos estão de volta, com cabeçadas, xixi fora de hora e muita diversão garantida!   por Edu Moraes/RECORD
Lago das aves - Gansos, patos e marrecos vivem juntos no lago. Na última temporada, cinco novos marrequinhos nasceram por Edu Moraes/RECORD
Galinheiro - As galinhas estão prontas para dar trabalho aos peões e algumas bicadas podem rolar por Edu Moraes/RECORD
1 de 7
Búfalos - Depois de algumas temporadas, os búfalos estão de volta! Dois filhotes prometem agitar A Fazenda 17 por Edu Moraes/RECORD

A Coluna Play, do jornal O Globo, divulgou uma parcial atualizada que mostra que Carol Lekker deve ser a eliminada com 66,59% dos votos. Em seguida, aparece Gabily, com 23,75%. Por último, Fabiano com apenas 9,66%.

Já o Notícias da TV aponta Gabily como a favorita para deixar o reality, com 32,59%. Fabiano aparece logo atrás, com 32,06%, enquanto Carol lidera com 35,35%. A diferença de pontos entre os três peões é de menos de 1%. Parciais de outros sites revelam cenários semelhantes, com indefinição de quem, de fato, deve sair. O desenrolar de ‘A Fazenda’ deve esclarecer melhor alguns pontos e posicionar personalidades do jogo.

Leia mais

Imagem - 6 soluções que facilitam a rotina na cozinha

6 soluções que facilitam a rotina na cozinha

Imagem - PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

Imagem - 3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

Mais recentes

Imagem - ‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro

‘Nascimento virginal’: crocodilo fêmea gerou filhote sozinha; entenda caso raro
Imagem - Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica

Thais Carla retoma aulas de balé após perder mais de 50kg com cirurgia bariátrica
Imagem - Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

Antes de descobrir tumor, filho de Mileide e Safadão homenageou a mãe na coroação como rainha de bateria

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
01

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo
03

Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil