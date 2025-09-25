Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:19
Na noite desta quinta-feira (25), a partir das 22h30 (horário de Brasília), acontece um dos momentos mais tensos de “A Fazenda 17”: a primeira eliminação. Com alta expectativa, foram divulgadas diversas parciais com quem pode ser eliminado nessa roça composta por Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes.
Alguns sites como Notícias da TV e jornais como O Globo, divulgaram dados que revelam um cenário indefinido, o que torna difícil saber, de fato, quem sai da primeira berlinda do reality show rural. Isso deve-se, sobretudo, pela falta de carisma de muitos participantes, segundo internautas.
Diferente de outras edições, esta edição iniciou com baixa audiência, mas os participantes prometem esquentar o clima, com barracos e intrigas que acontecem desde a estreia que aconteceu no dia 15 de setembro.
A Coluna Play, do jornal O Globo, divulgou uma parcial atualizada que mostra que Carol Lekker deve ser a eliminada com 66,59% dos votos. Em seguida, aparece Gabily, com 23,75%. Por último, Fabiano com apenas 9,66%.
Já o Notícias da TV aponta Gabily como a favorita para deixar o reality, com 32,59%. Fabiano aparece logo atrás, com 32,06%, enquanto Carol lidera com 35,35%. A diferença de pontos entre os três peões é de menos de 1%. Parciais de outros sites revelam cenários semelhantes, com indefinição de quem, de fato, deve sair. O desenrolar de ‘A Fazenda’ deve esclarecer melhor alguns pontos e posicionar personalidades do jogo.