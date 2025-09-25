ELIMINAÇÃO

Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais

Nesta quinta-feira (25) acontece a primeira eliminação do reality show

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20:19

Cenário mostram quem pode ser eliminado nesta segunda-feira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na noite desta quinta-feira (25), a partir das 22h30 (horário de Brasília), acontece um dos momentos mais tensos de “A Fazenda 17”: a primeira eliminação. Com alta expectativa, foram divulgadas diversas parciais com quem pode ser eliminado nessa roça composta por Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

Alguns sites como Notícias da TV e jornais como O Globo, divulgaram dados que revelam um cenário indefinido, o que torna difícil saber, de fato, quem sai da primeira berlinda do reality show rural. Isso deve-se, sobretudo, pela falta de carisma de muitos participantes, segundo internautas.

Diferente de outras edições, esta edição iniciou com baixa audiência, mas os participantes prometem esquentar o clima, com barracos e intrigas que acontecem desde a estreia que aconteceu no dia 15 de setembro.

Confira os animais de "A Fazenda 17" 1 de 7

A Coluna Play, do jornal O Globo, divulgou uma parcial atualizada que mostra que Carol Lekker deve ser a eliminada com 66,59% dos votos. Em seguida, aparece Gabily, com 23,75%. Por último, Fabiano com apenas 9,66%.