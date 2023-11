Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos no Rio de Janeiro

A atriz Ângela Rabello morreu aos 73 anos, no Rio de Janeiro. A morte da artista foi confirmada pela filha, Stella Rabello, em uma postagem em suas redes sociais, nessa quarta-feira (29).



O corpo da atriz será sepultado nesta quinta-feira (30), às 13h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju. A causa da morte não foi divulgada.



Ângela iniciou sua carreira como atriz profissional na década de 70. Entre os trabalhos de destaque de Ângela Rabello estão as novelas: Cambalacho (1986), O Cravo e a Rosa (2000), Floribella (2005), Amor à Vida (2013) e Amor de Mãe (2019).