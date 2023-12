Atriz Claudia Alencar está internada em estado grave, diz filho

No último domingo (17), a atriz Claudia Alencar deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde permanece em estado grave. Claudia foi diagnosticada com infecção bacteriana e tem recebido tratamento com antibióticos por via intravenosa, conforme afirma o filho da artista, Yann Hatchuel, à coluna Play, do Jornal O Globo.



“A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso”, diz Yann.