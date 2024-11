FAMOSOS

Atriz é internada após usar Ozempic: 'Senti que estava morrendo'

Lisandra conta que usou remédio sob recomendação médica

A atriz e modelo Lisandra Silva contou que viveu momentos de terror por causa do uso do medicamento Ozempic. O remédio, usado para o tratamento de diabetes tipo 2, tem sido usado para emagrecer.

Lisandra contou que mesmo usando o remédio com recomendação médica, precisou ser hospitalizada. “Você sabe quem me recomendou? Um médico. E eu te digo que apliquei uma vez para experimentar, já que falaram tanto sobre isso e acabei no hospital”, contou.