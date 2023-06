Atriz trans, Gabrielle Gambine expõe mensagens de Rafael Cardoso após polêmica

A atriz trans Gabrielle Gambine, sobinha de Roberta Close, publicou em seu Instargram uma conversa que teria tido com o ator Rafael Cardoso em abril deste ano. Rafael causou polêmica na web após compartilhar e endossar um vídeo em que Nego Di critica João Guilherme por usar cropped. Nos Stories, a moça compartilhou uma publicação falando sobre a crítica de Rafael a João Guilherme: "Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque."

Depois, Gabrielle mostrou mensagens enviadas pelo ator nas quais ele pergunta, às cinco da manhã, de onde ela é e quantos anos ela tem. Por fim, a atriz mostra que recebeu uma foto temporária do ator, que avisou que estava entrando no banho antes de mandar a imagem.

Gabrielle vivia affair com Caio Blat na época em que recebeu as mensagens, informa o jornal Extra.

Rafael começou a ser exposto após interagir com uma postagem feita por Nego Di sobre roupas usadas por João Guilherme. Na ocasião, João vestia um cropped, bolsa e leque. Na publicação, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, Nego Di comparava João a homens gays:

"Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'. Tá parecendo um patê, embalado à vácuo", ironizou. "Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil", finalizou.