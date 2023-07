‘Attenzione pickpocket’: entenda o meme da italiana que avisa turistas contra ladrões

Na última semana, um áudio de uma mulher italiana que alerta turistas contra ladrões viralizou no TikTok e já chegou a gerar diversos memes pelas redes sociais. As frases Attenzione pickpocket! e Attenzione borseggiatrici! são proferidas pela dona do perfil Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português) e significam: "atenção, batedores de carteira".



A medida visa chamar a atenção das pessoas que estão circulando por Veneza, na Itália, sobre furtos de grupos que atacam no momento de distração do turista. A conta já possui mais de 380 mil seguidores. Nos vídeos, que contam com mais de 1 milhão de visualização cada um, é possível ver o constrangimento das pessoas que, supostamente, seriam os batedores de carteiras.