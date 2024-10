CANTORA BAIANA

Avon anuncia Ivete Sangalo como sua nova embaixadora

Artista celebrou parceria: "Muito feliz pelo convite"

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 17:22

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

A Avon anunciou a cantora baiana Ivete Sangalo como nova embaixadora da marca, que é referência no mercado de beleza e cosméticos. A artista já representou a Avon no passado e agora retoma a relação de longa data.

Há mais de 30 anos no mercado, a Avon começou seus negócios com um perfume e agora está se reinventando no setor da perfumaria para oferecer um produto de qualidade internacional às consumidoras brasileiras. “Ninguém melhor que Ivete para coroar esse novo momento da Perfumaria Avon. Uma mulher inspiradora, referência para muitas brasileiras e que sabe valorizar o seu brilho por onde passa, já fica o spoiler”, celebra Juliana Barros, Diretora de Marketing da Avon.

Ivete também será a cara dos movimentos de make da marca durante o próximo ano. “Ivete e Avon possuem muitas coisas em comum: um público vasto, diverso - de diferentes faixas etárias e classes sociais - e, sobretudo, muito fiel no Brasil e no mundo. Ou seja, Ivete faz parte da cultura do Brasil e a Avon também. Não poderíamos ter outra representante que fosse tão a cara da nossa marca ”, acrescenta Juliana.

Ivete, que também celebra 30 anos de careira, falou da parceria. “Fiquei muito feliz com o convite. A Avon entende a fundo a essência da mulher brasileira, valorizando e democratizando a beleza para todos. E mais do que isso, é uma empresa que tem como caráter a democratização da oportunidade, em uma verdadeira rede de apoio, que vai para além do consumo, faz com que sejam independentes. É uma transformação da realidade. É um produto democrático. Firmar essa parceria com a Avon, uma marca de credibilidade, me deixa mais certa dos passos que estou dando em minha vida", diz Ivete.