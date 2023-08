Baby Fenty! Rihanna dá à luz uma menina, afirma site

A mais nova milionária já está entre nós. A cantora Rihanna, de 35 anos, deu à luz pela segunda vez. Ela, que já é mãe de um menino, agora vai curtir a maternidade cuidando de uma menina. Os dois são frutos do relacionamento com A$AP Rocky.



Segundo o site Media Take Out, Rihanna virou mãe da pequena "Baby Fenty" nesta semana, após várias fontes compartilharem a informação nesta quinta-feira (10).



A bebê, junto com o restante da família, já estão na mansão da cantora, em Los Angeles, descansando após o parto. Uma fonte do site afirmou que a menina é a cara da mãe, "até a luz dos olhos".