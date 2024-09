CONHEÇA

Baiana de Feira de Santana é candidata ao Miss Itália

Glelany Cavalcante diz que saiu de "origem humilde" perseguindo sonho de vida na moda

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 16:15

Glelany Cavalcante Crédito: Reprodução

Uma baiana de Feira de Santana está concorrendo ao Miss Itália 2024 e pode representar o país no Miss Universo, caso seja vencedora da seletiva local. Glelany Cavalcante, de 30 anos, é cidadã italiana e mora no país europeu já há nove anos.

Ao jornal Folha de S. Paulo, Glelany afirmou que valoriza a união do Brasil com a Itália e enxerga a beleza na multiculturalidade. "Sou a união de duas nações maravilhosas, lembrando à sociedade o poder da união de culturas diversas e também que a multiculturalidade é uma riqueza, não um motivo de conflito", diz.

A baiana morou adolescente em Brasília e foi na capital do país que começou a trilhar a carreira de modelo. De lá, ainda viveu em Goiânia e São Paulo. Ao mesmo tempo em que tentava a vida no mundo da moda, tinha que complementar a renda com outros trabalhos, como recepcionista em hospital, e estudava Direito. A vida mudou quando foi contratada para trabalhar como modelo em Milão.

Ela contou que desde nova tinha desejo de viajar e conhecer novas culturas. De Milão, morou em Perugia, cidade famosa por uma universidade para estrangeiros, onde estudou Comunicação Publicitária. Atualmente, mora na região de Marche.

"Desde criança, sempre tive o desejo de viajar e conhecer novas culturas e idiomas. Mas como uma menina de origem humilde, criada em um contexto familiar tão complexo, com tantas dificuldades, poderia realizar esse sonho? No final, minha fé e coragem sempre me guiaram e deu tudo certo", diz.

Glelany conta que sempre se sentiu acolhida na Itália, onde casou há sete anos. "A cultura italiana é maravilhosa e, em muitos aspectos, semelhante à nossa. Aqui, encontrei o amor, me casei e construí minha família", diz, citando uma cachorrinha e afirmando que é "mãe de pet".

Caso vença o Miss Universo Itália, Glelany seria a primeira brasileira a conseguir o feito. Na disputa do Miss Universo, por sua vez, o desafio seria maior, já que a Itália não vence desde 1952.

A decisão da nossa Miss Itália será em 18 de setembro, em San Ferdinando di Puglia. O elenco que vai disputar o mundial poderá contar com três brasileiras. Além da Miss Brasil, que será eleita em 19 de setembro, e de Glelany, se vencer, a carioca Barbara Suter, de 33 anos, disputa ainda este mês o título de Miss Suíça.