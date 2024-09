FEIRENSE

Baiana eleita Miss Itália é alvo de comentários racistas: “Que italiana tem aquela cor?”

A quarta-feira (18) foi dos sonhos para a baiana Glelany Cavalcante. Nascida em Feira de Santana, ela foi eleita Miss Universo Itália 2024. Logo após a façanha, entretanto, ela se tornou alvo de xenofobia nas redes sociais por não ter nascido no país europeu.

Em sua página do Instagram, dentre os comentários publicados por usuários italianos, estão: “Não entendi: uma que não fala nem mesmo italiano [se torna] Miss Universo Itália? É uma palhaçada mesmo!”, opinião que foi respondida por outro perfil: “Totalmente de acordo. Além de [não] falar [italiano], que italiana tem aquela cor?”.

Outra pessoa escreveu na foto que ilustra Glelany como a vencedora do concurso: “Miss Itália e vence uma brasileira. Onde vocês estavam com a cabeça? Com tantas belezas ORIGINAIS ITALIANAS [destaque da autora] que temos na Itália, quem deixamos vencer? Uma brasileira!”.