BELEZA FEIRENSE

Modelo baiana vence Miss Universo Itália 2024

Próximo passo de Glelany Cavalcante é disputar o Miss Universo

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 21:12

Glelany Cavalcante Crédito: Reprodução/Instagram

Feira de Santana é o mundo! Nascida na princesa do sertão baiano, a modelo Glelany Cavalcante, de 30 anos, venceu o concurso de beleza Miss Universo Itália 2024, nesta quarta-feira (18). A decisão do Miss Itália aconteceu em San Ferdinando di Puglia. A baiana vai representar o país da pizza no Miss Universo deste ano.

Além de Glelany, o elenco que disputará o concurso mundial poderá contar com mais duas brasileiras. Além da Miss Brasil, que será eleita nesta quinta-feira (19), a carioca Barbara Suter, de 33 anos, disputa ainda este mês o título de Miss Suíça. A final do Miss Universo 2024 acontece no dia 16 de novembro, na Cidade do México.

Horas antes da coroação, Glelany agradeceu o apoio em seu perfil do Instagram, com um vídeo já no local da última etapa do concurso. "O último dia de um lindo percurso, uma experiência de vida única. Obrigada a todos pelo apoio e carinho que me deram", escreveu.

Embora tenha nascido em Feira, a modelo é cidadã italiana e mora no país europeu há nove anos. Ao jornal Folha de S. Paulo, Glelany afirmou que valoriza a união do Brasil com a Itália e enxerga a beleza na multiculturalidade. "Sou a união de duas nações maravilhosas, lembrando à sociedade o poder da união de culturas diversas e também que a multiculturalidade é uma riqueza, não um motivo de conflito", disse.