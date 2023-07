Baiana ganha 'salário de deputado' com nudes artísticos e funk satânico

Uma das baianas que mais tem feito sucesso nas redes sociaos é Xehli G, 23. Em entrevista ao portal Splash, a jovem que ganha dinheiro com a venda de conteúdo adulto revelou o quanto recebe com os "nudes artísticos".



"É uma renda boa. Eu diria que comparada à de um deputado federal". Atualmente um eleito para o cargo recebe R$ 41,6 mi.



Ao invés do OnlyFans ou Privacy, ela realiza as vendas através do Telegram. Recentemente, ela chegou a colocar silicone nos seios a pedido do público, mas se arrependeu após relatar casos de assédio.