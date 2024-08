ENTRETENIMENTO

Baiana Mari Gonzalez é uma das cinco influenciadoras mais desejadas pelas marcas no Brasil

”Muita gratidão por todos vocês que confiam em mim e todas as marcas que estão comigo. A gente sabe que o trabalho da internet é um trabalho de confiança, credibilidade, autenticidade e verdade. Fico muito feliz de coração, porque tudo que faço é com a maior dedicação e cuidado; ser citada nessa matéria e ter meu trabalho reconhecido me deixa com orgulho! Obrigada time”, celebrou Mari nas redes sociais.