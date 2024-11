REPRESENTATIVIDADE

Baiana se emociona ao tatuar primeira mulher presidente do Banco do Brasil: ‘Ela mostrou que é possível para pessoas como nós’

A tatuadora integrou equipe Festival Afropunk, que aconteceu neste sábado (9) e domingo (10) no Parque de Exposições

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 19:55

Baiana tatua presidente do Banco do Brasil no Afropunk Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Hannah Macêdo, tatuadora baiana, compartilhou nas suas redes sociais nesta segunda (11) uma experiência que viveu como parte da equipe do Afropunk Brasil: tatuar a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros.

“Foi uma alegria enorme gravar na pele, dentro do Afropunk, uma pequena lembrança de Salvador e de que conquistas de mulheres pretas são importantes e impulsionam outras mulheres pretas”, escreveu a tatuadora em post emocionada.

Em entrevista ao jornal CORREIO, a Hannah, de 30 anos, ressaltou o significado que este momento teve para ela - uma mulher negra nascida em Salvador. Marcar a pele de Tarciana com uma pequena tatuagem do Farol de Itapuã e outra com a palavra "axé" mostrou para a tatuadora a importância de se enxergar em outras mulheres, impulsionando o trabalho uma da outra. Ambas foram feitas no braço da administradora.

“Nem sei explicar a sensação quando eu vi o reconhecimento do meu trabalho dentro daquele lugar. Eu estava ansiosa, mas muito feliz que ela tinha gostado muito do meu trabalho e por isso estava vindo tatuar comigo. Fiquei em êxtase”, contou.

Durante a ativação do Banco do Brasil, presente neste sábado (9) e domingo (10) no festival de música preta que ocupou o Parque de Exposições em Salvador, Hannah sentiu o reconhecimento do trabalho dela naquele espaço. Para a baiana foi uma oportunidade dada por quem entende sobre as vivências negras na área cultural.

“Eu olhei para ela; uma mulher preta nordestina lésbica como eu que chegou num lugar de poder absurdo e, nesse lugar, ela conseguiu fomentar o patrocínio a um dos festivais de cultura preta mais incríveis do mundo. A gente entende que a gente precisa ter um dos nossos no lugar de poder, que entendam o que é a vivência preta e que a gente precisa de fato de só oportunidade”, explicou Hannah.

Primeira mulher presidente do Banco do Brasil

Funcionária do Banco do Brasil desde 2000, Tarciana Paula Gomes Medeiros foi nomeada presidente do Banco do Brasil pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumiu na cerimônia de posse do dia 16 de janeiro de 2023

Paraibana,Tarciana Medeiros foi feirante e professora antes de passar no concurso do Banco do Brasil, há 22 anos.