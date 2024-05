ÁGUAS DO BEM

Banda de rock baiana Seu Calixto lança novo single em julho

A faixa, que integra a coletânea Rock Freeday Collection, promete agitar o cenário do rock alternativo

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 14:16

Banda Seu Calixto Crédito: Divulgação

A banda baiana Seu Calixto se prepara para lançar seu mais novo single, "Águas do Bem", em julho deste ano. A faixa, que integra a coletânea Rock Freeday Collection, promete agitar o cenário do rock alternativo.

Gravado no estúdio Universo Verde Digital, sob a batuta do músico Geo Benjaminn, " Águas do Bem " representa a consolidação do estilo próprio da banda, que mescla elementos do rock alternativo com ritmos regionais como baião e maracatu, além de influências de artistas como Nação Zumbi, Red Hot Chili Peppers e Ramones.

"Somos uma banda de rock, com elementos de cultura pop, ritmos regionais e um toque alternativo que nos diferencia do cenário tradicional de Salvador", explica Pedro Iglesias, vocalista da Seu Calixto. "Nosso som é dançante, com swing e groove, e busca levar o público para uma experiência musical única e envolvente."

O reconhecimento do talento do Seu Calixto veio com o troféu de melhor letra para a música "Rajadas" no Prêmio Rock do Clube dos Bons Sons. "O prêmio nos deu a oportunidade de gravar uma faixa no Estúdio Universo Verde Digital, o que foi um passo fundamental para a nossa carreira", conta a banda

Com o lançamento de " Águas do Bem ", o Seu Calixto espera conquistar ainda mais fãs e consolidar sua posição como uma das bandas mais promissoras do rock alternativo baiano. A coletânea Rock Freeday Collection, que reúne artistas de diversos estilos, será lançada em todas as plataformas digitais em julho.

Seu Calixto