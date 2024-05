“POEFORMANCE &”

Evento com performance poética tem bate-papo com poetas e relançamento de livro no Dois de Julho

O evento faz parte do Projeto Casa Preta e tem o objetivo de trazer autores que moram ou moraram no bairro e escrevem sobre o bairro

Publicado em 14 de maio de 2024 às 16:19

Alex Simões fará perfomance poética em que “toca” uma máquina de datilografia enquanto fala poemas de sua autoria Crédito: Henrique Filho/Divulgação

Na próxima quarta-feira (22), quem estiver às 19h na Casa Preta, localizada no bairro Dois de Julho, vai presenciar a performance poética “Poeformance &”, comandada por Alex Simões pela segunda vez no espaço. A entrada custa R$ 20 e, além da apresentação, o público vai contar com um bate-papo com César Sobrinho e o relançamento do livro “Deus só teme a noite”.

A ação “poeformance &” é uma performance poética, em que Alex Simões “toca” uma máquina de datilografia enquanto fala poemas de sua autoria e de poetas de sua predileção, desta vez acompanhado pelos músicos Ivan Huol (bateria) e Ricardo Caian (guitarra e sampler). Logo após a performance, o poeta fará um bate-papo com César Sobrinho, poeta, tradutor e morador do 2 de Julho, sobre seu livro de poesia “Deus só teme a noite” (Organismo Editora).

