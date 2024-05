Banda Mel participa da Virada Cultural em São Paulo

Atualmente liderada por Márcia Short, a diva do samba-reggae, e Robson Morais, um ícone do axé, a Banda Mel surgiu no cenário musical em 1984. A dupla de vocalistas fez parte, nos anos 1990, da segunda, mais duradoura e vitoriosa formação do grupo.