FÃ OU HATER?

Bandido tenta dar golpe em Lilia Cabral, descobre que é a atriz, desiste e se declara fã

Giulia, filha da atriz, compartilhou as mensagens

A filha de Lilia Cabral, Giulia Bertolli, mostrou a tentativa de golpe contra sua mãe pelo WhatsApp, na segunda-feira, 6. O golpista, ao perceber que falava com a atriz, se declarou fã e pediu para que ela mandasse um áudio.

Giulia brincou com a situação: "Quando você é filha de famosa e até o golpista é fã da sua mãe". No vídeo, postado nas redes sociais, ela, que também é atriz, mostrou as mensagens referentes ao golpe, em que o criminoso finge ser Giulia, e pede para que a mãe adicione seu novo número.