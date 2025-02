COMIDA

Barra ganha restaurante de culinária ibérica

Ronaldo Jacobina

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 05:00

Foi em novembro de 2020 que o Clube Espanhol ganhou um novo restaurante dando fim à famigerada Taberna, que, durante muitas décadas, sobreviveu por ser o único lugar que os sócios tinham para comer quando estavam no clube. Porque comida boa lá não tinha não! Mas, a chegada do Santiago trouxe um alívio não apenas para a comunidade espanhola que circula por lá como para o público em geral que passou a contar com um espaço gastronômico que respeita a culinária ibérica. >

E o negócio vem dando tão certo que o empresário hispano-brasileiro, Rafael Casqueiro resolveu romper as fronteiras de Ondina para chegar ao piso L4 do Shopping Barra, onde acaba de inaugurar a primeira filial do Santiago Culinária Ibérica. O espaço, aberto há pouco mais de um mês, reúne modernidade com conforto e referências da Espanha e Portugal, países que integram a Península Ibérica. >

O cardápio vem da cozinha afetiva do empresário Rafael Casqueiro, reunindo as receitas de sua bisavó passadas de geração a geração até chegar no Senhor Manolo, seu pai, o cozinheiro oficial e guardião das receitas da família. Assim, pratos da clássica culinária Ibérica, como a paella, bolinho de bacalhau, tapa de jamón, bacalhau à Gomes de Sá e outros acepipes autênticos e saborosos são encontrados por lá. >

Como sou o louco da paella, me controlei para não ir direto ao ponto e fui me distraindo com a tradicional tortilla, passando pelo bolinho de bacalhau até me encontrar com o Pulpo al Ajillo, que me fez esquecer, pelo menos, por um tempinho, da paella valenciana que tanto queria experimentar. >

O polvo ao alho é uma receita do próprio Casqueiro que, embora não tenha formação em gastronomia, é apaixonado por culinária. “Minha relação com a gastronomia começou de forma natural e, de certa forma, posso dizer que é uma tradição em minha família. Cresci em um ambiente onde a comida era muito valorizada e as refeições eram momentos de união e celebração. Desde garoto me interessava em descobrir novos sabores e técnicas de cozinha e hoje, tenho me dedicado a aprimorar meus conhecimentos, seja através de cursos, experiências profissionais ou simplesmente experimentando novas receitas”, conta o administrador de empresas que tem mestrado em comércio exterior e finanças e que trocou a carreira na Galícia para ficar mais perto dos pais na Bahia. >

A invenção do restaurateur, no caso, o polvo ao alho, é muito boa. O molusco no cozimento certinho e o molho de alho, quase cru, parecem ter nascido um para o outro. O enorme cardápio de papel ia pra lá e pra cá e eu não tirava os olhos da paella. E fui na valenciana que, de cara, já me impressionou com aroma do defumado que exalava enquanto a fumaça subia. Não vou dizer que é a melhor que já comi na vida, mas ouso dizer que foi uma das que mais gostei.>

Curioso que sou, indaguei o administrador de empresas sobre a origem dos ingredientes que usava no preparo e ele me garantiu que alguns itens, como a páprica e o açafrão, traz da Espanha. “Compro na mesma mercearia que minha bisavó comprava, em Santiago de Compostela”, afirmou.>

Mas, tinha um pulo do gato ali que eu queria descobrir e eis que o Casqueiro me revelou que o segredo era a carne de fumeiro de Maragogipe que o esperto Manolo descobriu numa de suas andanças de pesca pelo Recôncavo. Essa Bahia é mesmo porreta!>

Feliz com minha paella, “radiografei” o cardápio do Santiago, e me encantei com as muitas opções de pratos à base de arroz, camarões, polvo, lula, mexilhões, frango, carne suína, chouriço espanhol defumado, açafrão e azeite de oliva. O intuito, como você já deve ter deduzido, é voltar correndo para experimentar tudo que tem lá. >

Mas, o passeio pode ainda ser mais completo quando se trata de cozinha ibérica, incluindo a portuguesa, seja com pratos mais populares, como o Bacalhau à Gomes de Sá, servido desfiado refogado com cebola, batata, ovos e salsa, ou nas deliciosas sobremesas clássicas. O Travesseiro de Sintra e o Pastel de Belém que eles têm lá que são um pecado. >