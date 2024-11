TV

Bateria de câmera acaba no meio do programa Encontro e deixa Patrícia Poeta sem graça

Situação aconteceu no meio de uma entrevista

A entrevista acontecia de forma remota e uma câmera fazia a conexão entre o estúdio da Globo e a cidade cinematográfica de Garota do Momento, nova novela das 7, onde a atriz estava. No meio do papo, o aviso apareceu. “Nível de bateria está baixo. Troque a bateria”, dizia o alerta.