LUTO

Batman, Jim Morrison, Iceman: relembre os papéis icônicos da carreira de Val Kilmer

Ator faleceu aos 65 anos

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 09:21

Val Kilmer como Iceman Crédito: Reprodução

O mundo do cinema perdeu nesta terça-feira (1º) um de seus rostos mais emblemáticos. Val Kilmer, ator conhecido por papéis memoráveis em filmes como "Top Gun" e "Batman Eternamente", faleceu aos 65 anos vítima de pneumonia, conforme confirmado por sua filha Mercedes. >

Kilmer enfrentou uma dura batalha contra o câncer de garganta em 2014. Apesar da recuperação, uma cirurgia de traqueotomia mudou permanentemente sua voz, impactando sua carreira nas telas. >

Uma carreira de contrastes>

Val como Jim Morrison Crédito: Divulgação

O ator deixou marcas indeléveis no cinema. Seu papel como Tom "Iceman" Kazansky em "Top Gun: Asas Indomáveis" (1986) ao lado de Tom Cruise o projetou para o estrelato. Outro momento áureo foi sua impressionante interpretação de Jim Morrison em "The Doors" (1991), quando encarnou o lendário vocalista duas décadas após sua morte. >

Val Kilmer como Batman Crédito: Divulgação

Em 1995, Kilmer vestiu a capa de Batman em "Batman Eternamente", sucedendo Michael Keaton. O filme, dirigido por Joel Schumacher, foi um sucesso comercial mas permanece controverso entre fãs. Seu currículo ainda inclui trabalhos ao lado de pesos-pesados como Al Pacino e Robert De Niro em "Fogo Contra Fogo" (1995). >

Nem todos os projetos foram bem-sucedidos. "A Ilha do Dr. Moreau" (1996), onde contracenou com Marlon Brando, tornou-se um dos fracassos mais comentados de Hollywood. O diretor John Frankenheimer chegou a declarar que nunca mais trabalharia com Kilmer. >

Desafios>

Em 2021, Kilmer compartilhou sua jornada pessoal e profissional no documentário "Val", disponível no Prime Video. Mesmo com as limitações físicas, fez um emocionante retorno como Iceman em "Top Gun: Maverick" (2022), sua última aparição no cinema. >