BBB 24: 15° paredão é formado por Giovanna, Beatriz e Fernanda

Uma das sisters vai sair neste domingo (31)

Publicado em 30 de março de 2024 às 08:54

Beatriz, Fernanda e Giovanna no paredão Crédito: Globo

Chegou o 15° paredão do BBB 24, que foi formado nesta sexta-feira (29) com Fernanda, Beatriz e Giovanna. As sisters vão disputar a continuação na casa mais vigiada e uma delas vai sair neste domingo (31).

O Modo Turbo do BBB 24 foi ativado e, com as coisas acelerando, Pitel colocou Matteus e Beatriz na mira, mas o brother ficou imune ao vencer a prova do Anjo.

Fernanda teve os votos de Beatriz, Alane, Davi, Matteus e Isabelle, indo direto para o paredão.

Já Alane foi votada por Bin Laden, Giovanna, Buda e Fernanda. No entanto, ela teve a chance de indicar uma pessoa para o paredão, e escolheu Giovanna.

"Vou mandar Giovanna. Foi Líder 2 vezes, nas 2 me colocou a munhequeira [de mira]. Por jogo mesmo, ela só foi no primeiro Paredão, há muito tempo. Sinto que no Sincerão ela só reproduz discursos que eu já vi de outras pessoas. Visualizo um jogo só de Ctrl C e Ctrl V", disse ao vivo.