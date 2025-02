sua diversão

BBB 25: 6 curiosidades sobre Diogo Almeida

Alvo de comentários dentro e fora da casa, o ator tem se destacado no reality show

Portal Edicase

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 20:00

Diogo Almeida é um dos participantes mais comentados do BBB 25 nas redes sociais Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Diogo Almeida, participante do BBB 25, se tornou alvo de comentários no reality show e nas redes sociais após escolher a affair Aline Patriarca (e sua dupla, Vinícius Nascimento) para o contragolpe do paredão. A decisão dividiu opiniões dentro e fora da casa. A sister , por sua vez, expressou decepção por não ter sido priorizada por ele, afirmando: “Confiei em você e quebrei a cara”. >

A situação se intensificou durante a dinâmica do Sincerão, na qual Diogo foi o participante mais criticado, recebendo seis tortas na cara de outros brothers . Esses eventos abalaram a imagem dele entre os participantes e o público, levantando dúvidas sobre sua integridade no jogo. >

Para conhecer Diogo Almeida além do BBB 25, confira 6 curiosidades! >

1. Carreira como ator

Apaixonado pela arte desde os 4 anos, Diogo Almeida sonhava em ser ator. Para tentar a sorte, começou a trabalhar como modelo aos 11 anos. Aos 21, formou-se em artes cênicas. Sua estreia na televisão aconteceu em 2007, na novela “Duas Caras”, da Rede Globo. Depois, conciliou a TV com o cinema, atuando em filmes como “Escola das Artes – O Filme” e “A Frente Fria que a Chuva Traz”. Em 2023, ganhou destaque ao protagonizar o par romântico de Camila Queiroz na novela “Amor Perfeito”. >

2. Trabalhou como vendedor de lanches

Natural de Campo Grande, Rio de Janeiro, Diogo Almeida, filho de dona Vilma, trabalhou vendendo sanduíches naturais, preparados pela mãe, para ajudar a pagar a faculdade de artes cênicas. Hoje, ele compartilha as próprias receitas nas redes sociais, como o clássico risoto de camarão, um de seus pratos favoritos. >

3. É formado em psicologia

Apesar do desejo de seguir carreira como ator, o brother também decidiu estudar psicologia e seguir as duas carreiras. Inclusive, quando está longe das telas, dedica boa parte de seu tempo atendendo crianças autistas e mulheres vítimas de violência. Inclusive, em 2023, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ele foi até o local atender famílias atípicas. >

“Com afeto, Kayin” incentiva o desenvolvimento de habilidades de autonomia de pessoas com autismo Crédito: Imagem: Reprodução digital | JPM Edições

4. Manifesta sua arte por meio da escrita

Os palcos, a televisão e o cinema tornaram-se pequenos para as vivências de Diogo Almeida. Então, ele decidiu utilizar a escrita para manifestar a sua arte. Em 2024, lançou o primeiro livro, intitulado “Com afeto, Kayin”. A obra é inspirada em uma criança autista que o ator atende desde a pandemia da COVID-19, e incentiva o desenvolvimento de habilidades de autonomia de pessoas autistas. >

5. Artista revelação do Prêmio Ubuntu de Cultura Negra

Após o sucesso da novela “Amor Perfeito”, e os elogios do público pela interpretação do ator, em 2024, ele foi homenageado como revelação no “Prêmio Ubuntu de Cultura Negra”, dedicado a resgatar e celebrar a ancestralidade africana. Na premiação, outros renomados artistas o prestigiaram, como Ailton Graça e Edvana Carvalho. >

6. Sonha em fundar uma ONG