PRONTO PARA ATACAR

BBB 25: Edilberto ameaça colocar líderes no Castigo do Monstro

Brother foi indicado ao 1º paredão da edição

Após ser indicado ao primeiro paredão do BBB 25 pelos líderes Aline e Vinícius, o brother Edilberto revelou que a situação vai ter troco. A confissão foi feita em conversa no Quarto Fantástico na tarde desta sexta-feira (17), enquanto alguns brothers discutiam a estratégia para fugir do Monstro e vencer a Prova do Anjo.