Bebê Rena: mulher que afirma ser inspiração de stalker na série processa Netflix e pede R$ 800 milhões de indenização, diz site

Depois das inúmeras críticas e ameaças que vem recebendo, após lançamento da séria Bebê Rena, Fiona Harvey, a suposta inspiração da personagem Martha, resolveu processar a Netflix por difamação, negligência e violação do direito à publicidade. No processo, a mulher pede uma indenização de US$ 170 milhões, o correspondente a R$ 893 milhões.

De acordo com a revista Variety, a ação teve início nesta quinta-feira (6). Fiona alega que o enredo da série é construído com base em mentiras.

“Os réus contaram essas mentiras e nunca pararam, porque era uma história melhor do que a verdade, e histórias melhores davam dinheiro”, afirma em um trecho do processo.

A escocesa de 58 anos negou ser uma stalker e disse que recebeu ameaças de morte na internet. As revelações aconteceram durante entrevista ao jornalista Piers Morgan. Fiona, que também é advogada, disse que aparecer publicamente e dar a sua versão não foi uma escolha. "Na internet, detetives me rastrearam, me perseguiram e me fizeram ameaças de morte. Então não foi realmente uma escolha. Fui forçada a esta situação."