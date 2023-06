Beijo lésbico em 'Vai na Fé' deixa internet alvoroçada com quebra de preconceito

Depois de várias semanas de espera, finalmente o público que assiste à novela Vai na Fé, da TV Globo, assistiram o tão esperado beijo das personagens Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman, respectivamente.



O momento romântico de "Clarena", apelido carinhoso que as personagens receberam dos fãs, foi ao ar na noite desta quarta-feira (21), após diversos pedidos dos internautas à Globo.



O beijo virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, já que as duas estão tendo uma relação há alguns dias, mas a novela ainda não tinha passado o beijo entre as mulheres. Muitos comentaram que a emissora estaria senssurando o casal LGBTQIA+, enquanto outros acreditavam que era só um suspense para aumentar a audiência.