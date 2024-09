IRMÃS

Bela Gil comenta como reagiu ao saber que câncer de Preta voltou: ‘Desabei’

A apresentadora Bela Gil abriu o coração nesta quarta-feira (4), no programa ‘Saia Justa’, do GNT, ao falar sobre sobre o estado de saúde da irmã, a cantora Preta Gil. A artista revelou, no final do mês de agosto, que exames recentes apontaram o retorno de células cancerígenas, forçando-a a reiniciar o tratamento contra o câncer.