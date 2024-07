SOMBRA E ÁGUA FRESCA

Depois de Salvador, Bela Gil curte folga em Fortaleza e Belém: 'Fui feliz'

A apresentadora e empresária Bela Gil continua aproveitando suas férias pelo nordeste do Brasil, visitando diversas cidades entre uma folga e outra. Após passar um fim de semana em Salvador, Bela seguiu para explorar Fortaleza, no Ceará, e Belém, no Pará.

Nesta sexta-feira (19), ela compartilhou em seu perfil do Instagram uma série de fotos que registraram os momentos especiais de sua viagem. “Belém e Fortaleza, fui feliz com vocês”, escreveu ela na legenda. Veja o álbum:

A folga de Bela Gil acontece semanas antes da estreia da mais nova temporada do “Saia Justa”, do GNT. Veterana na atração, Gil dará as boas-vindas para suas novas colegas de sofá: Eliana, Rita Batista e Tati Machado. A nova edição do programa vai ao ar no dia 7 de agosto, às 22h30.