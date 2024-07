SEREIONA

Turnê acústica de Rachel Reis pelo Brasil terá show em Salvador; saiba quando

A cantora baiana Rachel Reis vai circular o Brasil com a turnê “Acústico da Sereiona“, que irá marcar o encerramento do seu disco de estreia, “Meu Esquema”, indicado ao Grammy Latino. Em Salvador, a apresentação acontece no dia 1 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Faresi (antigo ISBA). Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 150 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.