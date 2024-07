TRIBUTO

Show do Afrocidade homenageia guitarrista Fal Silva, morto em maio deste ano

Evento terá participações de artistas locais e apresentação de vídeos em homenagem a Fafal

Publicado em 17 de julho de 2024 às 17:43

O Afrocidade prepara um show em tributo ao guitarrista Flávio de Oliveira Silva, que compunha o grupo desde 2011 e faleceu em maio deste ano. A apresentação acontece no dia 21 de julho, às 17h, no Teatro Alberto Martins, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Com palco aberto, o evento gratuito terá pocket show da Afrocidade, participações de artistas locais e apresentação de vídeos em homenagem a Fafal.

“O tributo foi pensado com muito carinho. O repertório trará as músicas que ele mais curtia e contaremos também com participações de amigos da música e de todos aqueles que quiserem fazer sua homenagem no palco aberto”, explica Eric Mazzone, músico e diretor musical da Afrocidade.

Relembre o caso

O guitarrista Fal Silva, músico da banda Afrocidade, morreu na noite do dia 25 maio, em Camaçari. Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de espancamento.

Fal tinha 32 anos e, de acordo com as primeiras informações de testemunhas, foi encontrado caído perto de um campo de futebol no bairro de Novo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.

Equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram, na manhã do dia 20 de junho, três mandados de prisão no contexto das investigações sobre a morte do músico Flávio de Oliveira Silva. Um dos homens presos teve envolvimento direto no homicídio. Ele foi capturado no bairro Nova Vitória, em Camaçari, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).