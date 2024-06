EM CAMAÇARI

Polícia cumpre mandados contra grupo envolvido na morte do guitarrista do Afrocidade

Estão sendo cumpridos mandados na cidade de Camaçari, na manhã desta terça-feira (4)

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 06:34

Fal Silva, guitarrista da Afrocidade, morreu nesta sexta-feira (24) Crédito: Reprodução

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra o grupo criminoso envolvido na morte do guitarrista do Afrocidade, Fal Silva, no dia 25 de maio. Estão sendo cumpridos mandados na cidade de Camaçari, na manhã desta terça-feira (4).

Segundo a polícia, a principal linha de investigação para a motivação do crime é a relação com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas, depoimentos de testemunhas e outros elementos identificaram quatro envolvidos.

Mais de 30 policiais civis, com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), participam da Operação Euterpe. Estão sendo cumpridos mandados judiciais nas localidades de Novo Horizonte, Jardim Limoeiro, Ponto Certo e Nova Vitória.

O crime

O guitarrista Fal Silva, músico da banda Afrocidade, morreu na noite da última sexta-feira (25), em Camaçari. Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de espancamento.

Fal tinha 32 anos e, de acordo com as primeiras informações de testemunhas, foi encontrado caído com sinais de espancamento perto de um campo de futebol no bairro de Novo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.

O crime aconteceu perto de arquibancadas de um campo de futebol localizado nas imediações da Rua Bahia, uma das principais vias do bairro. O local, pela noite, no entanto, não tem iluminação e, de acordo com moradores, é frequentado por usuários de drogas e criminosos.

Na hora do crime, um morador, que vive em uma casa perto do campo, chegou a ouvir o barulho do espancamento e o que seriam pedidos por socorro. “Era pouco mais de 20h e ouvi gritos abafados. Estranhei, mas como aqui é muito escuro e fica gente usando droga, nem saí para ver o que era, só fiquei assustado. Quando ouvi o barulho de carros da família e do socorro, soube que ele tinha sido morto”, relata, sem se identificar.