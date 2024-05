Guitarrista da Afrocidade morre aos 32 anos, vítima de espancamento

Fal tinha 32 anos e, de acordo com as primeiras informações de testemunhas, foi encontrado caído com sinais de espancamento perto de um campo de futebol no bairro de Novo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.