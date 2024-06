FAL SILVA

Polícia prende mais um envolvido na morte de músico do Afrocidade

Crime aconteceu em maio, na cidade de Camaçari; Flávio Silva foi vítima de espancamento

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 09:09

Operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram, na manhã desta quinta-feira (20), três mandados de prisão no contexto das investigações sobre a morte do músico Flávio de Oliveira Silva. Um dos homens presos teve envolvimento direto no homicídio. Ele foi capturado no bairro Nova Vitória, em Camaçari, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

'Fal', como era conhecido, tinha 32 anos, era guitarrista da banda Afrocidade e foi linchado no dia 24 de maio. O primeiro envolvido em sua morte foi preso pela Polícia Civil no último dia 4, também no bairro de Nova Vitória. A principal linha de investigação sobre a motivação do crime é uma dívida com o tráfico de drogas.

Outros dois homens, também com ligação comprovada com homicídios e tráfico de drogas, foram presos nos bairros Phoc e Piaçaveira, em Camaçari. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Francisco do Conde, Arembepe e Arcos (MG), contra uma organização criminosa com atuação na comercialização de entorpecentes.

Participam das ações também equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Foram apreendidos celulares, que podem indicar a ligação de outras pessoas na morte de Fal, e uma pequena porção de maconha.

Relembre o caso

O guitarrista Fal Silva vítima de espancamento. Ele foi encontrado caído perto de um campo de futebol no bairro de Novo Horizonte, em Camaçari. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.