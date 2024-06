VIOLÊNCIA

Suspeito preso participou de espancamento de músico do Afrocidade com mais sete comparsas

Ele alega que apenas observou o crime; mandante também é procurado

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 13:44

Fal Silva Crédito: Reproduçao

Preso nesta quinta-feira (20), o segundo suspeito de envolvimento na morte do músico Flávio de Oliveira Silva, 32 anos, alegou em depoimento que não participou do espancamento, dizendo que apenas "observou" o crime. Apesar disso, a polícia tem convicção que todos os oito identificados na cena do crime participaram da execução. O motivo do crime seria uma dívida de Fal com o mandante.

"Nós trabalhamos com essa informação, a motivação seria exatamente uma dívida. A questão de valores prefiro não comentar, mas é importante dizer que se verificou que realmente havia uma dívida da vítima com esse indivíduo que seria o mandante", explicou o delegado Antônio Sena Costa, da 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari.

A polícia identificou oito homens envolvidos no espancamento de Fal. Além disso, há um mandante. O preso de hoje, que não teve nome informado, é o segundo executor localizado. Ele foi preso em Nova Vitória, bairro vizinho ao Novo Horizonte, onde aconteceu o crime.

"Esse indivíduos são relacionados à base do tráfico na relação do Novo Horizonte. E são indivíduos que receberam a ordem do mandante, que estamos também em ações de inteligência no sentido de efetuar a prisão do mandante do crime. É um dos indivíduos que participou do espancamento. Ele não tem passagens e alega que teria ficado somente perto, observando. Mas a gente tem informações que todos eles participaram da ação", diz o delegado Antônio Sena.

O mandante do crime é um traficante que estaria fora da Bahia. "É um indivíduo ligado, esse sim, ao comando do tráfico, tem uma proteção, inclusive em outro estado, e estamos monitorando no sentido de localizar e prender", afirma o delegado.

O delegado explicou que houve outras ações policiais hoje. "Nós conseguimos alcançar mais um dos envolvidos na execução do Fal. Foi identificado, pedimos a prisão e conseguimos efetuar essa prisão hoje. Fizemos uma operação em Camaçari, além do cumprimento desse mandado houve cumprimento de outros mandados relacionados a homicídios na cidade, tanto na área da sede quanto na Orla", disse.