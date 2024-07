EM PÚBLICO

Casal troca socos em briga no show de Kannário; homem foi parar em posto de saúde

Um casal foi flagrado trocando socos durante a gravação do DVD de Igor Kannário na noite de quinta-feira (18), no Parque de Exposições, em Salvador. Vídeos mostram o homem e a mulher se agredindo durante uma briga.

As imagens ainda apontam quando os policiais militares chegam para separar a confusão e também agridem o homem. Segundo a Polícia Militar, o agressor foi conduzido a um posto de saúde e posteriormente ele e a companheira foram apresentados ao posto da Polícia Civil.

A corporação ainda ressaltou que PMs da 15ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência de agressão contra mulher e, ao chegar no local constataram o fato.

A reportagem solicitou posicionamento do caso para a assessoria do cantor, que informou não ter conhecimento do caso. A Polícia Civil não localizou registro da ocorrência.