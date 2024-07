CORAGEM

Igor Kannário se submete a anestesia geral para sessão de tatuagem no corpo todo

No local, ele recebeu a anestesia geral e fez as tatuagens pela equipe de Boca Tatuador, um dos tatuadores mais conhecidos da capital baiana.

O dono do hit 'Tudo Nosso, Nada Deles' riscou as duas pernas, o pescoço com imagens religiosas, além da barriga, uma das partes mais sensíveis do corpo.