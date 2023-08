Bella Campos ganha 1 milhão de seguidores após traição e término

A atriz Bella Campos, que ficou famosa por fazer a personagem Muda da novela Pantanal, acabou ganhando uma boa quantidade de seguidores ao revelar que não é mais namorada do cantor MC Cabelinho.

O término do namoro, que começou em outubro do ano passado, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde domingo (27). Desde que o perfil Subcelebrities publicou que o rapper foi visto em um hotel de Belo Horizonte com uma affair, identificada como Duda Mehdef, a situação ficou ainda mais complicada para o artista.