DA BAHIA PARA O MUNDO

Best-seller do baiano Itamar Vieira Jr., ‘Torto Arado’ é finalista do International Booker Prize

Os jurados do concurso classificam ‘Torto Arado’ como “uma história dolorosa"

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de abril de 2024 às 12:40

Itamar Vieira, Torto Arado Crédito: Uendel Galter / Divulgação

O clássico ‘Torto Arado‘, best-seller do escritor baiano Itamar Vieira Junior, foi anunciado nesta terça-feira (9) como um dos finalistas do International Booker Prize, um dos principais prêmios literários do mundo, que reconhece as melhores obras traduzidas no Reino Unido.

A obra brasileira, que foi traduzida para o inglês por Johnny Lorenz e ganhou o nome de “Crooked Plow, concorre com títulos como “Não é um rio”, da argentina Selva Almada; “Mater 2-10”, do coreano Hwang Sok-yong; “What I’d Rather Not Think About”, da holandesa Jente Posthuma; “Kairos”, da alemã Jenny Erpenbeck; e “The Details”, da sueca The Details.

Em nota, a presidente do International Booker Prize, Eleanor Wachtel, afirmou que os finalistas desta edição “entrelaçam o íntimo e o político de maneiras radicalmente originais”.

Além disso, os jurados do concurso classificam ‘Torto Arado’ como “uma história dolorosa, mas terna, das origens da violência, de como passamos nossas vidas tentando fazer com que floresçam amor e carinho, e da linguagem e do silêncio de que precisamos para alimentar nosso cuidado”.