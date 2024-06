COMEMORAÇÃO PARA A QUEEN

Beyoncé Fan Party Celebration: evento criado por fãs será celebrado em Salvador

Evento será no dia 6 de julho, mas local ainda é secreto

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 11:02

Fãs de Beyoncé farão evento em Salvador Crédito: Divulgação

Os fãs de Beyoncé vão poder comemorar o amor pela cantora em um evento inédito, principalmente para celebrar a cultura negra em Salvador. No dia 6 de julho, uma comunidade da cidade será o palco da "Beyoncé Fan Party Celebration".

A programação será diversificada e inclusiva, com atrações especiais, como blocos afro, batalhas emocionantes de vogue/ballroom. Além disso, performances de drag queens e uma atração surpresa. Em dezembro de 2023, Beyoncé surpreendeu Salvador com uma aparição ao lado do Club Renaissance. Agora, a "Beyoncé Fan Party Celebration" visa proporcionar sentimentos parecidos para os fãs da queen B.

Ainda no evento, os fãs da cantora vão poder homenagear a artista em apresentações. No "Beyoncé Fan Party Celebration", 500 lugares serão concorridos no frontstage para aqueles fãs que preencherem um formulário. Os sortudos selecionados receberão um convite exclusivo por e-mail, mantendo o local do evento em absoluto segredo até o último momento.