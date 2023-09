Beyoncé usa figurino de estilista brasileira em turnê Renaissance

Os looks usados por Beyoncé durante a Renaissance Tour são destaques nas apresentações. Em show realizado em Vancouver, no Canadá, na segunda-feira, 11, a artista surpreendeu ao aparecer com um figurino exclusivo da marca brasileira PatBo, criada pela estilista Patricia Bonaldi. "A maior emoção que eu já senti. Eu não estava preparada para isso", compartilhou a designer no Instagram. Ela explicou que produziu duas opções feitas sob medida para a cantora, mas que não tinha certeza que elas seriam utilizados.

A intérprete de "Crazy in Love" escolheu um traje prateado com brilhos e pedrarias, inspirado na estética do álbum "Renaissance" (2022). "Fiz tudo com muito carinho, com toda a equipe em Uberlândia, a gente seguiu toda a 'vibe' da tour na esperança que isso rolasse em algum momento", destacou a estilista.