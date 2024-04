BAHIA NOS ESTADOS UNIDOS

Bianca Comparato mostra imagem de Irmã Dulce em bastidores de Grey’s Anatomy

Bianca disse que foi bem recebida nos estúdios de gravação e agradeceu o carinho do público, que vibrou com sua participação. “Além dela, fui muito bem recebida por toda equipe e elenco, principalmente a veterana, @caterinascorsone, que foi muito generosa e gentil comigo, me deixando mais do que a vontade no set”, completou.