Bibi Perigosa: Fabiana Escobar abre perfil em plataforma adulta para custear filme

Famosa como Bibi Perigosa, cuja história foi retratada por Juliana Paes na novela "A força do querer", Fabiana Escobar se rendeu às plataformas adultas para arrecadar fundos para gravações de um longa-metragem autoral. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Aos 42 anos, a escritora, roteirista, palestrante e cineasta conta que abriu um perfil no Onlyfans. “Estava solteira e precisava daquele dinheiro. Peguei as fotos de calcinha que às vezes enviava e postei. Os nudes serviram para alguma coisa. Não tinha fotos profissionais, minhas fotos eram feitas em casa, comigo descabelada”, contou ela, em entrevista ao podcast Acompanhadas.

Fabiana ficou muito popular por conta da novela escrita por Glória Perez e chegou a fazer uma participação com ela mesma no último capítulo da novela. A trama da personagem foi baseada no livro "Perigosa", escrito por Fabiana.

Ele ficou conhecida por ter sido mulher de Saulo de Sá da Silva, o 'Barão do pó", que comandou o tráfico de drogas da Rocinha, no Rio de Janeiro. O traficante foi preso em 2008. Fabiana também ganhou o título de "Baronesa do pó", tem dois filhos com Saulo e ficou casada com ele por 14 anos, até 2010.