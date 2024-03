SE INSPIRA, BONINHO!

Big Brother Colômbia: marido traído entra em reality e pede divórcio

O ator foi convidado em dinâmica do programa e anunciou o seu divórcio ao vivo com participante

O ator Alejandro Estrada entrou no meio de dinâmica do reality show “La Casas de los Famosos Colombia” (versão estrangeira do Big Brother) no último domingo (10), para solicitar o divórcio à esposa, Nataly Umaña, após traição da participante.