Blue Praia Bar volta a ser ponto de observação de baleias-jubarte em Salvador

Temporada é de julho a setembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de julho de 2024 às 12:15

Blue Praia Bar se localiza no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano seguido, o Blue Praia Bar, localizado no bairro do Rio Vermelho, é um dos pontos de observação das baleias-jubarte em Salvador, através de parceria com o Projeto Baleia Jubarte.

De julho a setembro, temporada em que a espécie busca águas mais quentes para a reprodução, o beach club com a vista privilegiada da Praia do Buracão disponibilizará binóculos para os clientes que quiserem acompanhar possíveis aparições do mamífero.