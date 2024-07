ALTA TEMPORADA

Passeios para avistar baleias devem injetar mais de R$ 5 milhões na economia do estado

A temporada de turismo de observação de baleias jubartes foi aberta na quarta-feira (17). Até outubro deste ano, são esperados mais de 32 mil animais na Bahia. O período incrementa o turismo náutico no estado e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) estima que R$ 5 milhões sejam gerados só com a venda de passeios.

Segundo Maurício Bacelar, secretário de Turismo do estado, cerca de 100 empresas realizam os passeios em todo o litoral baiano. Eles custam cerca de R$ 200 e R$ 400 por pessoa, em média. Além de Salvador, são lugares estratégicos para assistir à passagem das baleias: Praia do Forte, Itacaré, Morro de São Paulo e Abrolhos.

“Temos quase uma centena de empresas, ao longo dos 1.200 quilômetros de litoral da Bahia, vendendo esta experiência com técnicos, condutores e guias devidamente qualificados. Essa atividade faz com que o turista permaneça na Bahia por um maior período, além de movimentar a cadeia turística, desde os hotéis até as agências de viagem”, explica.

“O avistamento de baleias é uma coisa que poucos países oferecem. Acredito que essa conscientização de visitação, com biólogos e algumas regras para serem seguidas, vai ser muito importante para que as coisas aconteçam cada vez mais”, disse. No ano passado, sete mil pessoas realizaram passeios desse tipo no estado. A expectativa é que, neste ano, sejam 10 mil.