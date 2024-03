DIVERSÃO

Bob Esponja ganha complexo de entretenimento em São Paulo; confira detalhes

No térreo, os visitantes encontrarão a Bob Store e espaços infantis, incluindo uma área que simula a casa da personagem Sandy Bochechas. O primeiro andar será destinado ao serviço de fast-food, com capacidade para 144 pessoas. Já o segundo andar abrigará o Lounge do Holandês Voador, com 40 lugares, e a Casa do Bob Esponja, onde a chef Heaven Delhaye servirá jantares temáticos para até 70 convidados.